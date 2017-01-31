Розтрата коштів під час будівництва "Стіни" на кордоні з Росією: НАБУ наблизилось до повідомлення підозр посадовцям
Національне антикорупційне бюро України у кримінальному провадженні щодо нецільового використання коштів під час реалізації так званого проекту “Стіна” на Харківщині наблизилось до повідомлення підозр певному колу осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова НАБУ Артем Ситник.
“Є напрацювання, багато роботи зроблено, і ми рухаємось до перших підозрюваних”, - сказав Ситник.
Як повідомляв УНІАН, проект «Європейський вал» - одностороння ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Спочатку проект називався «Стіна».
Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, - 4 млрд грн. В рамках проекту планується облаштування траншей, ровів, парканів, а також спеціальних об'єктів.
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На першому етапі з 2015 року проводилося облаштування кордону з РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На другому етапі спорудження заплановане в Луганській і Донецькій областях.
Група народних депутатів направили звернення до керівників НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Служби безпеки та Міноборони з вимогою провести ретельну перевірку будівництва фортифікаційної споруди "Стіна" на кордоні з Росією.
У листопаді Ситник заявляв, що у НАБУ сподіваються не раніше лютого повідомити суспільство про можливі порушення при реалізації проекту "Стіна". Відповідне кримінальне провадження зареєстроване Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.