Розтрата коштів під час будівництва "Стіни" на кордоні з Росією: НАБУ наблизилось до повідомлення підозр посадовцям

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова НАБУ Артем Ситник.

“Є напрацювання, багато роботи зроблено, і ми рухаємось до перших підозрюваних”, - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, проект «Європейський вал» - одностороння ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Спочатку проект називався «Стіна».

Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, - 4 млрд грн. В рамках проекту планується облаштування траншей, ровів, парканів, а також спеціальних об'єктів.

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На першому етапі з 2015 року проводилося облаштування кордону з РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На другому етапі спорудження заплановане в Луганській і Донецькій областях.

Група народних депутатів направили звернення до керівників НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Служби безпеки та Міноборони з вимогою провести ретельну перевірку будівництва фортифікаційної споруди "Стіна" на кордоні з Росією.

У листопаді Ситник заявляв, що у НАБУ сподіваються не раніше лютого повідомити суспільство про можливі порушення при реалізації проекту "Стіна". Відповідне кримінальне провадження зареєстроване Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.