Вибух у житловому будинку Євпаторії: рятувальники знайшли 8 загиблих

Вибух у Криму. Учора в Євпаторії об одинадцятій вечора злетів у повітря п’ятиповерховий житловий будинок. Півтора під’їзди будівлі зруйновані вщент. На руїни перетворилися майже 40 квартир. Поки рятувальники знайшли вісьмох загиблих та 5 поранених, передає ICTV. Скільки загалом постраждало людей невідомо – тривають рятувальні роботи. На четверту годину ранку врятовано півтора десятка мешканців, п`ятеро людей у лікарні.

Версії трагедії різні. Швидше за все, це був вибух побутового газу. Висновки робитиме комісія. Поки ж – одні здогадки.