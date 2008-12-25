Вибух у житловому будинку Євпаторії: рятувальники знайшли 8 загиблих
08:00, 25 грудня 2008Суспільство
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Півтора під’їзди зруйновані вщент
Вибух у Криму. Учора в Євпаторії об одинадцятій вечора злетів у повітря п’ятиповерховий житловий будинок. Півтора під’їзди будівлі зруйновані вщент. На руїни перетворилися майже 40 квартир. Поки рятувальники знайшли вісьмох загиблих та 5 поранених, передає ICTV. Скільки загалом постраждало людей невідомо – тривають рятувальні роботи. На четверту годину ранку врятовано півтора десятка мешканців, п`ятеро людей у лікарні.
Версії трагедії різні. Швидше за все, це був вибух побутового газу. Висновки робитиме комісія. Поки ж – одні здогадки.
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