У Криму сталася масова бійка між військовослужбовцями РФ та місцевими жителями - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за даними розвідки, в Криму продовжуються випадки безчинств та протиправних дій російських військовослужбовців стосовно цивільного населення Криму.

Читайте такожЗнак згори: небо над окупованим Кримом засяяло жовто-блакитним кольором (фото)

«30 січня в одному з кафе міста Армянськ сталася масова бійка за участю 27 військовослужбовців батальйонної тактичної групи (Філатовка) 51 парашутно-десантного полку 106 повітрянодесантної дивізії (Тула) ЗС РФ, які самовільно залишили розташування польового табору, та місцевими жителями. Інцидент був спровокований російськими військовослужбовцями, які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, грубо поводились з обслуговуючим персоналом закладу та принижували відвідувачів татарської національності», - інформує розвідка.