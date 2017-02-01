У Львові побудують новий скейт-майданчик
15:32, 01 лютого 2017Суспільство
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Комунальне підприємство "Спортресурс" планує облаштувати скейт-майданчик на вулиці Винниченка.
У Львові побудують новий скейт-майданчик / Прес-служба міськради Львова
Розробники планують створити нові конструкції, облаштувати покриття та огорожу майданчика. Про це повідомила прес-служба міськради.
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"У 2016 році ми облаштували на вул. Винниченка зону стріт-воркауту. Зараз почали працювати над створенням нового скейт-майданчика. Таким чином ми матимемо у місті такий собі острівок для занять екстремальними видами спорту", - розповів керівник управління молоді та спорту ЛМР Володимир Шнайдер.
Планується, що у проекті будуть максимально враховані потреби та побажання спільноти, яка займається катанням на скейт-бордах.
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