У Львові побудують новий скейт-майданчик

15:32, 01 лютого 2017
Суспільство
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Комунальне підприємство "Спортресурс" планує облаштувати скейт-майданчик на вулиці Винниченка.

прес-служба міськради Львова

Розробники планують створити нові конструкції, облаштувати покриття та огорожу майданчика. Про це повідомила прес-служба міськради.

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"У 2016 році ми облаштували на вул. Винниченка зону стріт-воркауту. Зараз почали працювати над створенням нового скейт-майданчика. Таким чином ми матимемо у місті такий собі острівок для занять екстремальними видами спорту", - розповів керівник управління молоді та спорту ЛМР Володимир Шнайдер.

Планується, що у проекті будуть максимально враховані потреби та побажання спільноти, яка займається катанням на скейт-бордах.

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Теги: #Львів#скейт