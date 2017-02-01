До працівників ДСНС у Авдіївці долучилась місія Червоного хреста - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

"З головою місії Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні Аланом Ешліманном обговорили ситуації у Авдіївці, співпрацю та координацію представників МКЧХ з Держслужбою з надзвичайних ситуацій. Важлива сумісна роботу, що ії будемо виконувати найближчим часом – організація доставки ДНК-проб до експертних центрів МВС для проведення експертиз та внесення у базу даних", - зауважив він.

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Крім того, за його словами, домовилися про проведення тренінгів для поліцейських, нацгвардійців та рятівників, які працюють у зоні бойових дій.

Ешліманн повідомив, що місія Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні вчора надала для мешканців Авдіївки 320 ковдр. Сьогодні було відправлено гуманітарний конвой: матраци – 450 шт.; ковдри – 2700 шт.; світильники – 1000 шт.; газові пальники – 2000 шт.; матеріали для забезпечення житловими умовами в надзвичайних ситуаціях для 100 домогосподарств; пластикові захисні покриття – 20 шт.; брезентове покриття – 100 шт.; перев’язувальні набори – 3 шт. (для 150 пацієнтів); набір для накладання швів – 1 шт. (для 50 пацієнтів); набір для накладання гіпсу – 1 шт. (для 50 пацієнтів).

«Місія Червоного хреста відмічає професійну та злагоджену роботу працівників управління ДСНС Краматорську, які у терміновому режимі, часто ризикуючи життям, працюють задля ліквідації наслідків обстрілів жилих районів та відновлення систем життєзабезпечення міста», - наголосив міністр.