У Житомирі викрили підпільний цех з обробки бурштину і напівдорогоцінного каміння

Про це повідомляє прес-група УСБ України в Житомирській області.

Нелегальне виробництво зловмисники організували в автомобільних боксах одного з гаражних кооперативів облцентру.

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Під час обшуків у підпільному цеху співробітники спецслужби виявили спеціальне обладнання ‒ станки для огранки каменю. У ділків вилучено п’ять кілограмів необробленого бурштину-сирцю, десять напівдорогоцінних кварців та по кілька кілограмів берилів і топазів, а також півкілограма обробленого каміння.

За інформацією СБ України, після огранки організатори через посередників переправляли каміння до країн Європи та Далекого Сходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії у рамках спецоперації з блокування незаконного бурштинового промислу на Житомирщині.