Кабмін запропонує ВР скасувати мораторій на підвищення тарифів

Уряд України запропонує парламенту скасувати мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію – заявив перший заступник міністра фінансів Вадим Копилов.

Він також нагадав, що уряд готує нові пропозиції щодо розмірів цих тарифів, які можуть бути меншими, ніж нині чинні. За словами урядовця, ці пропозиції обговорюватимуться на засіданні Кабміну цього четверга.

Тиждень тому Верховна Рада подолала вето президента на мораторій на підвищення тарифів. За це рішення проголосували 340 депутатів, причому переважно від фракцій, що сформували нинішній уряд – Партія Регіонів, соціалісти та комуністи, до яких приєднався і опозиційний Блок Юлії Тимошенко. Від початку року підвищення цін на газ та електроенергію відбулося двічі – загалом на 100% та 50% відповідно.

ВВС