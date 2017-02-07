У Дніпрі відкрили першу сенсорно-реабілітаційну кімнату для дітей з аутизмом (відео)

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Кімната обладнана для особливих школярів, які навчаються у звичайних класах.

Якщо дитина не встигає за темпами класу, втомилась або просто хоче побути наодинці, її приводять сюди.

Вона малює, бігає і навіть засинає посеред іграшок, а потім сідає за підручники разом із персональним наставником.

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Педагоги зазначають, що з таким індивідуальним підходом дитина не лише краще навчається, а й швидше соціалізується.

"Ніхто не підлаштовує клас під темп особливої дитини. Ми просто змінюємо режим на зручний для неї: беремо потрібну для неї дисципліну і відпрацьовуємо потрібні навички", - зазначає спеціаліст.