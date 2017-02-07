Бійці Нацгвардії вирушили на підсилення охорони порядку до Олевська

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії.

У НГУ зазначили, що протягом 2016 року на території регіону військовослужбовцями розкрито 41 злочин, затримано за підозру у скоєнні злочинів 117 осіб, припинено 224 адміністративні правопорушення, виявлено 10 фактів видобутку бурштину-сирцю, під час яких затримано 50 осіб, вилучено 12 одиниць автотранспорту, чотири мотопомпи та 1,27 кг бурштину.

Читайте такожКривава стрілянина в Олевську: у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок перестрілки

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 січня у результаті збройного конфлікту в Олевську Житомирської області вогнепальні поранення дістали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання йому медичної допомоги. Ще один потерпілий помер в лікарні 23 січня. Після стрілянини зловмисники утекли на трьох автомобілях.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України). П'ятьом учасникам цієї події обрано запобіжні заходи: четверо утримуються під вартою, ще один чоловік перебуває під домашнім арештом.

В Олевську було посилено заходи з безпеки громадян: у місті чергують посилені наряди поліції, залучено Національну гвардію.

2 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про проведення обшуків у Олевську, під час яких вилучено півтонни бурштину.