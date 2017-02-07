ВР ухвалила закон про держпідтримку здобуття вищої освіти дітьми з районів на лінії зіткнення

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонується внести доповнення до законів "Про охорону дитинства", "Про вищу освіту" та "Про професійно-технічну освіту". Вони передбачають надання цільової державної підтримки дітям, які постійно проживають в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

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Так, зокрема, у законі "Про охорону дитинства" запроваджується норма, згідно з якою таким дітям держава також забезпечує державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Згідно з пояснювальною запискою, в даний період часу в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення, проживає, згідно статистичних даних, на території Донецької області - приблизно 22 тисячі, а Луганської області - приблизно 25,5 тисяч дітей віком від народження до 17 років.

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Кабмін має затвердити порядок та умови надання такої державної цільової підтримки.