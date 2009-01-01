Новорічне звернення Президента до українського народу

Дорогі співвітчизники,

Звертаюся до вас з нашої головної площі - площі Святої Софії.

Я хочу додати вам надії і спокою.

Минає 2008 рік - рік складний, високосний, непростий для кожного з нас.

Треба подякувати, що він був у нашому житті. Тільки б мріялось, аби його долоня забрала всі наші проблеми, труднощі і непорозуміння.

Хочеться певності. Хочеться ясності. Хочеться світла.

Це світло є.

Я не говоритиму про абстрактні речі.

Я розпочну зі слова про людей, які додали світла в житті України.

У цю святкову хвилину я думаю про світло сім`ї отця Михайла Жира з Буковини, який всиновив 155 дітей. Цього року він став Героєм України.

Я кажу про світло особистої і національної перемоги, яку здобув кожен український учасник Олімпійських і Паралімпійських ігор у Пекіні.

Я думаю про чистий шлях і світлий погляд Євгена Сверстюка - філософа і правозахисника, який цього року став кавалером Ордена Свободи.

Я кажу про Героя України, актрису Неонілу Крюкову, прикуту до ліжка, але незламану. Цього року вона знайшла сили повернутися на сцену, до нас. Її дух - переможний, бо присвячений Україні.

Щоденна перемога. Перемога життя і перемога добра.

Цей ряд - невичерпний. Я думаю про сотні, тисячі наших славних - знаних і непублічних імен.

Я кажу про всіх, хто перемагав обставини, - про десятки тисяч лікарів, військових, правоохоронців, шахтарів, учителів, рятівників життя і душ, культури і пам`яті, творців країни - звичайних, чесних і світлих людей.

Я кажу про вас, дорогі співвітчизники.

Новорічна мить є мить особиста, щоб кожен згадав свій рік і від кожного доброго діла взяв світло для року наступного.

Саме з цього почуття постають живі цінності, вищі над нами і могутніші за будь-які випробування.

Є щоденне добро, звернене один до одного.

Є віра - у вищу справедливу силу і в наші з вами сили.

Є гідність, додержана щодня, - гідність особиста і гідність національна.

Є Вітчизна і є Держава - одна для всіх і творена всіма.

Ми - не безлика маса. Ми - великий народ особистостей, чий минулий рік визначається не політиками і не телевізійними шоу, а власними успіхами, радощами, переживаннями, конкретними справами і досягненнями.

Шануймо кожен особистий результат і, я впевнений, ми навчимося зріло, без перебільшень і применшень шанувати здобутки.

Бо серед них багато справді важливих справ: і такі практичні зміни, як наш вступ до Світової організації торгівлі, майбутня Угода про асоціацію «Україна-Європейський Союз», а також зміни, що здатні стати історичними, - поступове усвідомлення нації, перші кроки до об`єднання її духовного життя і наше очищення - очищення минулого, а отже і майбутнього.

Це - світло. І це - наша опора.

Попереду - нелегкі часи для світу і України.

Я знаю, що ми пройдемо випробування впевнено і, вірю, без втрат.

Для цього вже об`єднуються українські фахівці - без політичного чи партійного поділу.

Ми повинні використати нинішню кризу для найважливішого - справжньої, докорінної зміни країни.

Я звертаюся до людей, які мислять і розуміють природу процесів в Україні.

Багато з вас стали осторонь, втомлені від політики і від неможливості змінити стан справ.

Не опускайте руки. Не мовчіть. Повертайтеся. Станьте відчутним і правдивим голосом України.

Я звертаюся до всього нашого народу.

Не пускайте тривогу у своє серце. Ми все зуміємо зробити. Краще, ніж будь-коли.

Нехай 2009 рік стане для нас роком щасливим.

Нехай він допоможе нам відрізнити правду від брехні, стати сильнішими і успішними.

Нехай він принесе щастя до кожного нашого дому, до кожної нашої родини, до кожного з нас.

На порозі нашого серця - Новий Рік.

Зустрічаючи його, я прошу у Господа благословення і захисту для всіх нас.

Я бажаю всьому Українському народові щастя, добра і великої, незламної сили.

Нехай береже нас Бог.

Я сердечно, щиро і з великою любов`ю вітаю Вас, дорогі співвітчизники, з Новим 2009 Роком!