Інцидент навколо кримськотатарського батальйону на Чонгарі вичерпаний - Чубаров

"Інцидент на Чонгарі вичерпаний, але він не міг не статися, оскільки невиправдано довго затягнулося прийняття рішення про створення у складі ВСУ або Національної гвардії окремого кримськотатарського військового підрозділу, в якому могли б служити громадяни України – жителі Криму, як кримські татари, так і особи інших національностей", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, очікуючи такого рішення, "молоді люди (і не зовсім молоді) у складі громадської організації «Аскер» проводили військову підготовку, сприяли прикордонній та митній службам України на КПП «Чонгар», «Чаплинка» і «Каланчак» в контролі за переміщенням людей і транспорту між материковою Україною і тимчасово окупованих Кримом".

"При цьому, як для однієї, так і для іншої служби постійний громадський контроль, здійснюваний громадським об'єднанням «Аскер» був, м'яко кажучи, незручний. Небажаними «аскервці» стали і для різного роду тіньових ділків, які налагодили різний незаконний бізнес на адміністративному кордоні. Природно, вони виступали стороною, яка намагалась витіснити «Аскер» за межі займаних їм місць дислокацій", - пояснив Чубаров.

Глава Меджлісу додав, що об 11.00 місце базування громадського об'єднання «Аскер» на Чонгарі залишили військовослужбовці та поліція: члени громадського об'єднання та добровольці зформованого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебиджихана повернулися до щоденних занять та забезпечення життєдіяльності табору дислокації.

Як повідомляв УНІАН, радіо «Куреш» писало, що в селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебиджихана. Це сталося 12 лютого ввечері.

Чубаров 13 лютого підтвердив факт нападу на громадську організацію "Аскер", на території якої розміщений батальйон ім. Номана Челебиджихана.

У ВСУ у свою чергу спростовують слова Чубарова, заявляючи, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.

"Повідомлення про напад ЗСУ на громадську організацію "Аскер" є нічим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні сили України", - наголошується в повідомленні ВСУ.