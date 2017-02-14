Країна найманих працівників: лише кожен десятий українець працює на себе - опитування (інфографіка)

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2016 року.

Серед тих, хто не працює: 32% – пенсіонери, 27% – займаються домашнім господарством та доглядають за дітьми, 13% – навчаються, 21% – безробітні, але шукають роботу, 6% – безробітні й не шукають роботу.

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Найбільше працюючих на сході України (67%), дещо менше – на заході (57%). Чим вища освіта респондентів, тим більше серед них працюючих.

88% з тих, хто працює, – наймані працівники, 12% – самозайняті особи (підприємці, працюють у сімейному бізнесі і т.д.).

Абсолютна більшість (89%) опитаних працюють повний робочий день, 11% – неповний. По змінах працюють 30% респондентів, 70% – працюють не по змінах. 22% працюють у нічний час, 78% не працюють вночі.

Майже в половини опитаних (47%), які мають роботу, винагорода залежить від власних зусиль та продуктивності, практично в такої ж кількості (46%) – не залежить, не визначилися 7%.

12% опитаних мають додаткову зайнятість до основного місця праці, 88% – не мають. 17% опитаних мають у підпорядкуванні інших працівників, тоді як 83% не мають підлеглих.

39% працюють понаднормово, з них майже дві третини (62%) – за додаткову оплату праці, а 38% – без такої.

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Більш ніж половина (52%) респондентів вважає, що вони досягли балансу між роботою та особистим життям, 37% недостатньо часу для особистого життя, 4% – недостатньо часу для професійної реалізації, 7% – не визначились.

Дослiдження «Оцінка умов праці українців» було проведенез 1 до 10 грудня 2016 року. Аудиторія: працездатне населення України (чоловіки – 18–65 років, жінки – 18–60 років). Вибіркова сукупність: 1580 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.