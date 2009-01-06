Долар зріс щодо євро більш ніж на 5% за три дні

Сьогодні на міжнародному валютному ринку Форекс продовжилося швидке падіння євро щодо американського долара. Станом на 15.00 курс становив 1,333 дол/євро, що на 5,1% нижче за значення 1,405 дол/євро, зафіксованного після відкриття торгів два дні тому.

Експерти пов`язують таке різке зростання долара з інформацією про підготовку проекту програми із стимулювання американської економіки, що його готує команда Барака Обами.