Прокуратура кваліфікувала сьогоднішній обстріл Авдіївки як теракт

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

«Внаслідок падіння снаряду практично в самому центрі міста, осколкові поранення шиї та голови отримав місцевий житель 1973 року народження. Чоловіка було госпіталізовано до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося. Також через обстріли бойовиків пошкоджено багатоповерхівки», – йдеться в повідомленні.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Кількість жертв та руйнувань встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, напередодні підтримувані Росією бойовики на Донбасі завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки, загинув чоловік 1973 року народження.