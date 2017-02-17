Активісти вимагають стабілізувати ситуацію в суді Одеси, який розглядає справу про трагедію 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву члени комісії зробили сьогодні на брифінгу.

За словами координатора комісії Тетяни Герасимової, процес в суді є «точкою протистояння і тліючого політичного конфлікту» в Одесі. Активісти зазначили, що направили відповідну заяву міністру МВС, генеральному прокурору України, уповноваженому Верховної Ради з прав людини.

У заяві, текст якої має УНІАН, йдеться, що події в Малиновському суді, які мали місце 10 лютого, показали, що ситуація «остаточно зайшла в глухий кут».

Читайте також"Він відпускав сепаратистів": в Одесі з’явилося опудало судді, який розглядає справу 2 травня

«Активісти «Правого сектора», ЦК «Азов», «Автомайдану» та інших організацій побилися з поліцейськими... Працівники суду і відвідувачі опинилися в небезпечній для життя і здоров'я ситуації, коли, втім, знову нікого не покарали за протиправну поведінку», - сказано в заяві.

Комісія заявляє, що не може дозволити, щоб інформаційний вакуум навколо досудового розслідування кримінальної справи про масові заворушення в поєднанні з «безпрецедентним тиском на суд стали черговим приводом для маніпулювання громадською думкою одеситів. Зазначається, що це може також «розгойдати» ситуацію в місті напередодні третьої річниці трагедії 2 травня 2014 року.

Громадські діячі зазначають, що з 100 судових засідань, які пройшли в Малиновському суді протягом двох років, тільки 20 були присвячені вивченню доказів. Інші або були зірвані, або перенесені через неявку сторін.

«Група 2 травня» також просить партійні та інші організації, держоргани не чинити тиск на суд, дати можливість суддям у найкоротші терміни винести законний вирок. Учасників процесу просять не затягувати процес, а про всі факти тиску, шантажу, погроз, блокування залу судових засідань негайно інформувати правоохоронні органи, судову адміністрацію та ін.

Комісія вважає, що судді повинні використовувати всі передбачені законом заходи для підтримання порядку в ході засідань, аж до взяття під варту осіб, які не з’являються на слухання і зривають засідання.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в Малиновському районному суді Одеси відбулася сутичка між активістами та правоохоронцями під час розгляду справи про масові заворушення 2 травня 2014 року через перенесення засідання з розгляду запобіжного заходу п'яти фігурантам цієї справи.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Нині в Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.

«Група 2 травня» проводить незалежне журналістське розслідування подій, що відбулися 2 травня в Одесі. Вона складається з журналістів та експертів у різних сферах, які дотримуються різних політичних поглядів.