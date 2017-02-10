Справа про трагедію 2 травня: в Одесі в райсуді сталася сутичка між активістами та правоохоронцями

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 10 лютого, мало відбутися чергове засідання у вищезазначеному кримінальному провадженні. Передбачалося, що буде розглянуто питання про продовження запобіжного заходу п'ятьом фігурантам цієї справи, термін тримання під вартою яких закінчується у вівторок, 14 лютого.

У ході засідання частина підсудних відмовилися від захисту й нові адвокати попросили перенести слухання на інший день, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

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Активісти українських патріотичних організацій (близько 20 осіб), які перебували в суді, з обуренням сприйняли цю інформацію й заблокували зал засідань. Між ними та співробітниками поліції, які забезпечують правопорядок, сталася сутичка.

Сторони намагалися силою відтіснити один одного, активісти при цьому скандували: «Слава Україні! Смерть – ворогам!».

Щоб розблокувати зал, правоохоронці застосували спецзасоби (гумові палиці). Активісти вигукували погрози, зокрема, на адресу працівників суду.

Як пояснив один із протестувальників, вони виявили агресію, оскільки думали, що термін тримання під вартою п'ятьох фігурантів закінчується раніше і їх «відпустять на свободу».

Внаслідок сутичок засідання було зірвано.

За словами начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Івана Іщенка, судом ухвалено рішення про перенесення розгляду питання про продовження термінів тримання обвинувачених під вартою на 13 лютого.

«Завдяки своєчасним діям співробітників батальйону поліції особливого призначення, можливий розвиток конфлікту було припинено, життю та здоров'ю суддів, учасників процесу та відвідувачів суду нічого не загрожує. Судове засідання перенесено», - повідомив Іщенко.

У прокуратурі області пояснили УНІАН, що в понеділок, 13 лютого, представник звинувачення поставить питання про продовження запобіжного заходу п'ятьом обвинуваченим - Сергію Долженкову, Євгену Мефедову, Сергію Корчинському, Владиславу Романюку і Максиму Сакауову.

За даними учасників процесу, одного з обвинувачених (громадянина Росії), який раніше відмовився від послуг попереднього адвоката, захищатиме Валентин Рибін, який представляв інтереси російського спецназівця Олександра Александрова після того, як в Одесі зник його адвокат Юрій Грабовський (був убитий у березні 2016 року).

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, де розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, під час якої також загинули люди.

27 листопада 2014 року в Приморському районному суді Одеси почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня. Однак цей райсуд звернувся в апеляційну інстанцію з проханням змінити підсудність через тиск на суддів зацікавленими сторонами й матеріали було передано до Малиновського райсуду Одеси.

Наразі в Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, із яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.