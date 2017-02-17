У Дніпрі розпочався суд над обвинуваченим у вбивстві двох патрульних Пугачовим

Як передає кореспондент УНІАН, суд проходить за участі суддів Олександра Смольнякова та Михайла Католітяна, а також чотирьох присяжних-засідателів.

На початку слухання суд відхилив клопотання захисту Пугачова відносно припинення тримання підозрюваного в залі суду у металевій клітці з елементами світлопрозорого скла.

Адвокат та сам Пугачов заявили, що тримання в такій клітці порушує його права, згідно з міжнародною конвенцією про права людини.

Представник прокуратури оголосив, що Пугачов обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу, зокрема у навмисному вбивстві працівника правоохоронного органу, незаконному заволодінні та поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ККУ).

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Як заявила журналістам мати загиблого поліцейського Ольги Макаренко Надія Лещик, вона вимагатиме від Пугачова відшкодування моральної шкоди у сумі 3 млн грн. Також вона зазначила, що вимагатиме від суду винесення Пугачову вироку у вигляді довічного ув’язнення.

Суд проходить у відкритому режимі за присутності преси.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Під час сутички з поліцейськими Пугачов також отримав поранення, його затримали у лікарні. Як з’ясувалося пізніше, він перебував у розшуку за скоєння інших злочинів.

Після завершення розслідування вбивства двох патрульних поліцейських справу було скеровано на розгляд до Кіровського райсуду Дніпра.