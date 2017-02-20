"Філія російської казки – Ємєляленд": журналісти показали фото маєтку екс-регіонала Бойка

Про це повідомляє проект журналістських розслідувань BIHUS.info на своїй сторінці у Facebook.

«Ємєляленд якийсь. Можна вивести Бойко з руського міра, та як вивести руський мір з Бойка?

Ця філія російської народної казки під Києвом – вже майже добудований маєток володаря вишок - Юрія Бойка», – йдеться в повідомленні.

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«Все традиційно. Півтора гектари, перекритий вихід до води. Маємо лише одне питання - шо це за бетонний паркан? Де плєтєнь?», – іронізують журналісти проекту.

Нагадаємо, згідно із поданою в жовтні 2016 року Бойком декларацією, його зарплата в 2015 році за основним місцем роботи в парламенті склала 79 тисяч 508 гривень.

Ще він задекларував кошти для забезпечення депутатської діяльності в розмірі 80 тисяч 599 гривень. Серед доходу також пенсія у сумі 17 тисяч 31 гривня та понад 40 тисяч гривень відсотків від банків. На банківських рахунках Бойко 31 тисяч 385 доларів і більше 650 гривень. Також він має готівкою 25 тисяч доларів, 15 тисяч євро і 30 тисяч гривень.