На Рівненщині заборонили слухати в маршрутках російський шансон (відео)
14:57, 21 лютого 2017Суспільство
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У Дубні водіям автобусів, що курсують містечком, заборонили вмикати шансон.
Маршрутчикам заборонили вмикати в автобусах шансон / УНІАН
На сесії райради Дубна депутати заборонили слухати в маршрутках російський шансон. Перевізники пообіцяли провести роз'яснювальну роботу з водіями та гостро реагувати на скарги пасажирів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Одним із приводів для заборони став інцидент, коли водій у відповідь на зауваження пасажирки пообіцяв висадити її з маршрутки.
Пасажири маршруток на Рівненщині більше не слухатимуть російський шансон
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