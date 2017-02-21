На Рівненщині заборонили слухати в маршрутках російський шансон (відео)

На сесії райради Дубна депутати заборонили слухати в маршрутках російський шансон. Перевізники пообіцяли провести роз'яснювальну роботу з водіями та гостро реагувати на скарги пасажирів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожМер Львова закликав містян повідомляти про водіїв, які вмикають музику в маршрутках

Одним із приводів для заборони став інцидент, коли водій у відповідь на зауваження пасажирки пообіцяв висадити її з маршрутки.