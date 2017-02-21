На Рівненщині заборонили слухати в маршрутках російський шансон (відео)

14:57, 21 лютого 2017
Суспільство
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У Дубні водіям автобусів, що курсують містечком, заборонили вмикати шансон.

Маршрутчикам заборонили вмикати в автобусах шансон / УНІАН

На сесії райради Дубна депутати заборонили слухати в маршрутках російський шансон. Перевізники пообіцяли провести роз'яснювальну роботу з водіями та гостро реагувати на скарги пасажирів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Одним із приводів для заборони став інцидент, коли водій у відповідь на зауваження пасажирки пообіцяв висадити її з маршрутки.

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Теги: #Рівненщина#шансон#Дубно