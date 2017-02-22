Під Радою запалили димові шашки, запах розповсюдився і в кулуарах парламенту
12:05, 22 лютого 2017Суспільство
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У кулуарах Верховної Ради розповсюдився їдкий запах димових шашок, які учасники мітингу запалили біля парламенту.
У кулуарах продовжують чергувати співробітники служби порятунку / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, наразі дим, який майже повністю оповив вікна другого поверху Верховної Ради з боку площі Конституції та вулиці Грушевського, розвіявся.
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У кулуарах продовжують чергувати співробітники служби порятунку.
Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради проходить мітинг учасників Маршу національної гідності, що був організований ВО «Свобода», «Правим сектором» та «Національним корпусом».
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