Під Радою запалили димові шашки, запах розповсюдився і в кулуарах парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, наразі дим, який майже повністю оповив вікна другого поверху Верховної Ради з боку площі Конституції та вулиці Грушевського, розвіявся.

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У кулуарах продовжують чергувати співробітники служби порятунку.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради проходить мітинг учасників Маршу національної гідності, що був організований ВО «Свобода», «Правим сектором» та «Національним корпусом».