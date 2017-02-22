Скандал довкола паспорта "ДНР": Кобзон заплутався, чи є у нього "документ" бойовиків (фото)

"У мене немає ніякого паспорта, крім російського. Я пишаюся тим, що я "герой" "Донецької народної республіки", це моя земля, це моя батьківщина", — сказав Кобзон Дождю.

Між тим, у червні 2016 року "Комсомольська правда" розповіла, що Кобзон отримав "паспорт" громадянина "ДНР", який йому вручив особисто ватажок терористів Захарченко. Видання також опублікувало фото розворотів документа з фотографією Кобзона й пропискою.

"З 25 травня цього року я — громадянин "Донецької народної республіки", от сьогодні отримав "паспорт". Тепер треба відпрацьовувати!" — цитувало видання слова Кобзона.

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На питання журналіста про інтерв'ю депутата "Комсомольській правді", де йдеться, що у нього є паспорт, Кобзон відповів, що "немає там такого, я читав статтю, немає там написаного, що у мене є паспорт".

Напередодні інформаційне агентство FlashNord повідомило з посиланням на джерело, що "Єдина Росія" вивчає ситуацію з нібито подвійним громадянством Кобзона. Агентство уточнило, що, крім російського, у депутата може бути "громадянство" "ДНР".

Заступник керівника Центрального виконкому партії Костянтин Мазуревский пояснив, що Кобзон не є громадянином іноземної держави, тому що самопроголошена республіка — не держава. Він додав, що "треба розуміти різницю між визнанням окремих "документів" й міжнародним визнанням держави".

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".