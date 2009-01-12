Газпрому загрожують багатомільйонні позови

Газова війна з Україною загрожує "Газпрому" багатомільйонними позовами з боку споживачів в Європі, пише російська “Независимая газета”.

В останні дні європейські партнери концерну виставляють завищені заявки на постачання їм російського газу, розраховуючи на те, що за контрактами "Газпром" зобов`язаний сплатити штраф у разі недопостачань у розмірі 5% ціни непоставленого газу, відзначає видання.

На сьогодні сума недопостачань до Європи оцінюється приблизно в 500 млн. доларів. Поки ситуація вирішиться, ця сума може істотно зрости, як і претензії з боку споживачів. Європейські партнери, розуміючи, що "Газпром" все одно не задовольнить їх заявки, вимагають від нього максимальних об`ємів постачання і розраховують одержати з російської компанії відповідний штраф. За умовами контрактів, санкції складають 5% суми недопостачань, яка в даний час обчислюється приблизно 200 млн. кубометрів на добу, повідомляє NEWSru з посиланням на газету.