"Бойова машина ХХІ століття": український танк "Оплот" показали в дії (фото, відео)

На своїй сторінці у Facebook прем'єр опублікував відео, на якому показав "Оплот" у русі.

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Український танк "Оплот" – бойова машина ХХІ століття. Він вміло маскується – заривається у землю і створює навколо себе димову завісу. Бойова машина може подолати брід завглибшки до двох метрів. Із додатковим обладнанням пірнає на глибину до п’яти метрів.

Танк боєздатний при температурах від мінус 40 до плюс 55 градусів за Цельсієм. Машина уражає цілі на відстані до п’яти кілометрів і вдень, і вночі за будь-яких погодних умов. Новітня система бронювання захищає танк від сучасних кумулятивних снарядів.