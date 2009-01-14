Газпром: наш транзитний газ розкрадений

«Газпром» заявляє, що Україна вимагає передати їй 140 млн. кубометрів газу для відновлення транзитних обсягів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Сьогодні ми одержали повідомлення від української компанії про те, що для забезпечення транзиту ми повинні їм подати, як мінімум, 140 млн. кубометрів газу для відновлення транзитних обсягів», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

У той же час він переконаний, що газ європейським споживачам повинен почати поступати негайно після відкриття його транспортування з території Росії. За його словами, заяви української сторони про те, що для цього необхідно 36 годин, безпідставні.

«Це може означати лише одне – що наш російський газ, який знаходиться в транзитному газопроводі України, розкрадений», - вважає він.

У свою чергу, заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ повідомив, що згідно з одержаною від української сторони інформацією, українська ГТС працює в режимі, орієнтованому на поставки газу суто внутрішнім споживачам. На прес-конференції він зачитав документ, який, за його словами, надісланий українською стороною, де йдеться, що для налаштування роботи ГТС України в транзитному напрямі необхідно узгодити технічні умови передачі газу і одержати гарантії на тривалий час роботи ГТС для здійснення транзиту російського газу.

О.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що складно зрозуміти вимоги української сторони, оскільки існує довгостроковий контракт на поставки газу по всіх транзитних напрямах.

Окрім цього, він стверджує, що Україна вимагає подати для внутрішнього споживання 76,6 млн. кубометрів газу через пункти, які ніякого відношення не мають до експорту газу.

При цьому він додав, що на сьогодні немає відповідного договору про поставки.

«Це попередня умова початку транзиту газу. 140 млн. кубометрів туди, 76 млн. кубометрів сюди і ще якісь гарантії», - підкреслив він.