Суд заборонив забудову на місці скверу Героїв АТО

За зверненням місцевих жителів та позовом прокуратури Києва суди першої та другої інстанцій заборонили забудову земельної ділянки у Солом'янському районі столиці поблизу Батиєвої гори, на якій жителі місцевої громади і воїни АТО облаштували сквер імені Героїв добровольчих батальйонів.

Київські господарський та апеляційний господарський суди визнали недійсною угоду про поновлення договору оренди ділянки, підписану у березні 2016 року між Київською міською радою та приватною структурою. Вперше ця земля була відведена приватному товариству ще у 2007 році для будівництва офісно-житлового комплексу. Проте ділянка не використовувалась 9 років і у цієї компанії не було права на поновлення договору оренди, повідомляє столична прокуратура.

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В прокуратурі також відзначили: "рішенням Київради ділянка віднесена до території зелених насаджень загального користування, а тому поновлення договору оренди землі, що передбачає її забудову, не відповідає інтересам територіальної громади м. Києва".

Як повідомлялось, 14 жовтня 2016 року, у День захисника України, в сквері на перетині вулиць Кудряшова і Проценко було відкрито пам'ятний знак на честь героїв-добровольців АТО. Місцева громада Солом'янського району спільно з воїнами Добровольчого батальйону ОУН відстояли сквер від незаконної забудови і засадили деревами.

Як розповів місцевий активіст Василь Швець, протягом 12 років жителі Солом'янського району Києва боролися проти незаконного будівництва на зсувонебезпечній території.

"Наші будинки стоять на пагорбах, і якби почали зводити цю 24-поверхову висотку, вони просто розсипалися б через зсуви", - наголосив активіст. За словами, до цього об'єкту мали безпосереднє відношення "діячі" часів Януковича – колишній міністр освіти Дмитро Табачник та екс-глава Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві Сергій Кучер. А реанімувати проект намагався минулого року колишній голова "Укрбуду" і нардеп Максим Микитась.

"Незаконний договір з фірмою-забудовником нарешті розірваний. Тепер кияни та воїни АТО вимагають від міського голови Віталія Кличка наступного кроку. Пане мере, внесіть до Київради проект рішення про офіційне визнання цієї ділянки сквером імені Героїв добровольчих батальйонів. Жодних юридичних чи фактичних перешкод цьому немає. Від вас і Київради вимагається тільки одне – затвердити це документально. Подвиг добровольців не може бути забутим", - наголошують місцеві жителі.