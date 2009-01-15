The Times: політика Путіна в газовому конфлікті - чисте божевілля

Політика Путіна відносно газової кризи - чисте божевілля, стверджує The Times у статті "Майстер-клас від Володимира Путіна: "Як втрачати друзів і налаштовувати проти себе сусідів". "Путін знайшов ефективний спосіб перетворити гіпотетичну зону впливу Росії на зону країн, які відчувають до Росії недовіру або ненависть і терміново придумують, яким чином зменшити залежність від неї", - пише Бронуен Меддокс, наголошуючи, що Москва налаштувала проти себе навіть Болгарію, свого найбільш ревного прихильника в ЄС.

У суперечці і Росія, і Україна не праві, але Росія не права більшою мірою, стверджує Меддокс. Українські лідери дійсно не впоралися з переговорами, бажаючи усидіти на двох стільцях - одержати незалежність від Росії і не платити за газ за ринковими цінами, наголошує автор. Але Росія прагне підняти ціни для України більш ніж удвічі - а згода з цією пропозицією означає політичну смерть для будь-якого українського лідера, пише Меддокс. В результаті європейські країни, які відчувають дефіцит газу, розлютилися.

Президент Медведєв попередив Україну, що часи подарунків закінчилися. "Тим самим він ще ефективніше, ніж НАТО або ЄС, нагадав усім колишнім членам радянського блоку, чому їм слід шукати друзів тільки на Заході", - вважає Меддокс.

Інопреса