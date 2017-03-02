На Вінниччині працюють над заходами з відродження культурної та туристичної інфраструктури
17:16, 02 березня 2017Суспільство
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Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. За його словами, це широкий комплекс питань, над якими команда області працює разом з містом Вінниця.
УНІАН
«Ми відпрацьовуємо туристичні маршрути, хочемо відродити в Тульчині фестиваль оперного співу. До цих заходів вмонтовуємо також реконструкцію найближчим часом злітної смуги нашого аеропорту», - зазначив голова ОДА.
Найяскравішою ж культурною подією регіону 2016 року, на думку Валерія Коровія, стало відкриття оновленого музею композитора Миколи Леонтовича у селі Марківка Теплицького району, повідомляє прес-служба ОДА.
«Ця подія дала можливість відчути новий імпульс, який нас надихає. І це лише початок. Сьогодні ми серйозно працюємо над тим, аби він був поєднаний з багатьма іншими цікавими подіями у сфері культури та мистецтва Вінниччини», - зауважив керівник області.
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