На Вінниччині працюють над заходами з відродження культурної та туристичної інфраструктури

«Ми відпрацьовуємо туристичні маршрути, хочемо відродити в Тульчині фестиваль оперного співу. До цих заходів вмонтовуємо також реконструкцію найближчим часом злітної смуги нашого аеропорту», - зазначив голова ОДА.

Найяскравішою ж культурною подією регіону 2016 року, на думку Валерія Коровія, стало відкриття оновленого музею композитора Миколи Леонтовича у селі Марківка Теплицького району, повідомляє прес-служба ОДА.

«Ця подія дала можливість відчути новий імпульс, який нас надихає. І це лише початок. Сьогодні ми серйозно працюємо над тим, аби він був поєднаний з багатьма іншими цікавими подіями у сфері культури та мистецтва Вінниччини», - зауважив керівник області.