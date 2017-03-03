Вбивство патрульних у Дніпрі: свідок упізнав в підсудному злочинця, який стріляв у поліцейських

Як повідомляє місцевий сайт Інформатор, на цьому засіданні заслухали свідчення потерпілих. Першим свідчення давав водій маршрутки Валерій Тімонін, який намагався заблокувати злочинцеві шлях до відступу.

Він згадав всю хронологію подій того дня. Під час допиту Тімонін впевнено вказував на Пугачова, стверджуючи, що саме він скоїв злочин.

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Мати загиблої патрульної Ольги Макаренко Надія Лещик поділилася спогадами про загиблу поліцейську.

«Вона так хотіла справедливості, прагнула правової держави», — розповіла вона.

Лещик заявила, що не відмовляється від свого позову на три мільйони гривень і навіть вважає, що вимагає мало грошей.

«Я вважаю, що це ще мало. Я сама підняла дітей, без чоловіка. Тепер я за кілька місяців стала немічною бабусею, а мені ще років 10 піднімати двох онуків, їм зараз 10 і 13 років. Тому я вимагаю задовольнити позов в повному обсязі», — підкреслила вона.

На засіданні також допитали мати загиблого Артема Кутушева Ганну Кутушеву і сестру Ольги Макаренко Євгенію.

Як зазначається, наступне засідання призначили на 9 березня.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, почав пручатися і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Кутушев і 36-річна Макаренко.

Підозрюваного, як заявила поліція, вже розшукували за скоєні раніше тяжкі злочини. Пугачов – колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».