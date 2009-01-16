Газпром в Стокгольмському суді зажадає від Києва більше мільярда

Адвокати "Газпрому" у п`ятницю завершують процедуру подання скарги до Стокгольмського міжнародного арбітраж у зв`язку з ситуацією з транзитом газу через територію України до Європи, заявив віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим.

"На сьогоднішній день обсяг попереднього збитку оцінюється в 1,2 мільярда доларів. Судячи з усього, це не остаточні цифри. У зв`язку з цим адвокати "Газпрому" нині завершують формальне подання скарги до Стокгольмського арбітражного суду", - цитує Сечіна РІА “Новости”.

Зі свого, глава російської держави наголосив, що за протиправні дії має наставати відповідальність.