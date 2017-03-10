Опубліковано третю частину реконструкції розстрілу Майдану 20 лютого 2014 року (відео)

Вона охоплює час від 10:58 до 17:31, з таймлапсом 4:1 для проміжків 12:33 - 15:03, 15:05-16:23, 16:27- 16:45, 17:00 -17:31, передає Цензор.НЕТ.

Загиблі й постраждалі за цей час:

11:28 - Олександр Храпаченко - убитий;

11:42 - Олеся Жуковська - поранена;

11:43 - Віталій Смоленський - убитий;

16:50 - Володимир Мельничук - убитий.

У проміжку 16:51 - 17:00 один з операторів здійснює зйомку в актовій залі будинку Федерації профспілок України, де лежить згоріле тіло Володимира Топія, яке пролежало на той момент в цьому місці 1,5 доби. Цей фрагмент не рекомендується для перегляду людям зі слабкими нервами.

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Протягом близько години (від 11:24 до 12:18) у будівлі НБУ зібралися 8-9 карет швидкої допомоги. Проїзд до поранених був заблокований правоохоронцями, які розташовувалися на рівні барикади з бетонних блоків. Будь-яка допомога, наприклад, Олександру Храпаченку, який в цей час був смертельно поранений на відстані 250 м від цих швидких, була виключена. Навмисне перешкоджання наданню невідкладної медичної допомоги, що призвело до смерті, прирівнюється до вбивства.

Нагадаємо, раніше був створений фільм-реконструкція "Висота "Жовтневий"" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року.