Розстріл Небесної сотні: в мережі з'явилося нове відео

Відео анонімного автора з'явилося на каналі YouTube.

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У повідомленні автора відео, який не оприлюднює своє ім'я з міркувань безпеки, переданому ЗМІ через адвокатів родин Героїв Небесної сотні, сказано, що це відео - «оновлена та суттєво доповнена редакція попередньої роботи «Висота Жовтневий». Проводиться посекундна (навіть покадрова) відеореконструкція 20 лютого 2014 року від 6.00 до 12.00, окремо буде взято епізод вбивства (Володимира) Мельничука о 17-й годині. Реконструкція ділиться на три логічні частини, цього разу виходить найголовніша, друга частина для проміжку 8.53-11.00. За цей час вбито 45 із 48 мітингувальників (всі з них були неозброєні), та 2 правоохоронці».

За словами автора, «в даній роботі синхронізовані 4 камери відеонагляду та величезна кількість відео та фотоматеріалів, – близько 100 авторств. Визначені похибки часу кожного фотоапарату та відеокамери. 80% відеоматеріалу та повністю фотоматеріал синхронізовано за унікальними відеоознаками, наприклад, спалахами чи унікальними рухами. Для цих 80% похибка синхронізації складає не більше 0,1 с. Інших 20% синхронізовано за звуком, але з урахуванням затримки звуку від аудіоджерела. Похибка для цих 20% складає не більше 0,25 с».

Автор відео стверджує, що завдяки цьому матеріалу «можна відстежити будь-кого, хто ідентифікований хоча б на одному кадрі чи фото; можна побачити, що відбувалось у всіх куточках Майдану Незалежності і вулиці Інститутської в один і той самий момент часу, а головне - ці результати дають можливість кожному робити висновки про розвиток подій та тих, хто стріляв».

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Окрім того, він звертається до учасників Революції гідності, які 20 лютого три роки тому були поранені на Майдані, але нікуди не зверталися з цього приводу, все ж таки дати про себе знати адвокатам Небесної сотні.

«Зареєстровано лише 80 вогнепально поранених з боку мітингувальників, їх, вважаю, більше. Не всі звернулись і не всі отримали статус потерпілих. Прохання, щоби вони це зробили, звернувшись до тих, хто веде розслідування (ГПУ, адвокати потерпілих) Важливо, щоб відшукались всі свідки поранень і вбивств», - зазначає автор відео.

Також він просить людей, які порозбирали на сувеніри кулі та гільзи з місця розстрілу, передати їх розслідувачам справи про вбивства на Майдані.

«Мегаважливо: люди порозбирали собі на сувеніри дуже багато куль та гільз, прострілених предметів, прохання надати їх тим, хто розслідує ці події. Так само як і фото та відеоматеріали, на яких зафіксовані події», - закликає автор відео.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року силовики вбили найбільше учасників Революції гідності. Протягом зіткнень 18-20 лютого три роки тому в центрі столиці загинули 73 мирні жителі й 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент, у Києві в ці дні зупинився рух метро.