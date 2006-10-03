Російська військова делегація вивчить організацію Сухопутних військ України

Сьогодні розпочався робочий візит в Україну делегації Збройних Сил Російської Федерації на чолі з начальником Управління бойової підготовки Головного командування Сухопутних військ ЗС Російської Федерації генерал-лейтенантом Геннадієм КОВАЛЕВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, члени російської військової делегації відвідають частини Сухопутних військ Збройних Сил України, де ознайомляться з їх складом, структурою та організацією, поглядами командування на реформування Сухопутних військ ЗС України і методи їх застосування в сучасних умовах, організацією навчального процесу та бойової підготовки.

Планується, що під час візиту російська делегація відвідає 30-ту окрему механізовану бригаду, що дислокується у місті Новоград-Волинський Житомирської області та 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних Сил України у смт Десна на Чернігівщині.

Візит триватиме до 5 жовтня.