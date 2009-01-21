Завтра в Україні до 12° тепла

Завтра в Україні очікується хмарна погода. У західних областях дощі, у Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів, лише у північних областях вранці та вдень невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, часом туман, у східній частині подекуди ожеледь, вночі та вранці на дорогах (крім півдня) ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; у Криму, на Закарпатті та Одещині вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області – хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Часом туман. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла.

У Києві - хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Часом туман. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.