На міжбанку торги доларом відкрилися котируваннями 7,83/7,94

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями – 7,8300/7,9450 грн. за 1 долар.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2355/0,2415, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,0320/10,1855. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2815/1,2817 (четвер - 1,3010/1,3012).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,6900/7,8100.