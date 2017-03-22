Український художник на Афоні створить унікальну колекцію полотен з видами 20 монастирів

В Україні з'явиться унікальна колекція полотен із зображенням афонських монастирів, які будуть створені на Святій Горі.

Як повідомили у благодійному фонді "Православний спадок України на Святій Горі Афон", заслужений художник України Василь Красьоха зобразить на полотнах святогірські монастирі і скити.

Під час двотижневого творчого відрядження український художник відвідає монастирі Ватопед, Пантократор, Кутлумуш, Іверон, Пантелеймонів, Ксенофонт, Дохіар, Костамоніт і Зограф.

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«Підготовка циклу картин про Святу Гору - унікальний проект для України. Українським автором буде створено колекцію художніх полотен афонських монастирів. Мені доводилося зустрічати таку колекцію у монастирі Симонопетра, де роботи належали пензлям сербських митців. Подібні збірки існують і в деяких європейських країнах. Щиро радий тому, що і у нашій країні буде колекція зображень афонських монастирів у фарбах українського автора», - зазначив засновник БФ «Православний спадок України на Святій Горі» Дмитро Ворона.

Василь Красьоха пробуде на Афоні до 2 квітня. Наступний цикл робіт художник планує виконати під час візиту на Святу Гору у травні.