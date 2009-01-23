Уряд поновив на посаді одного з екс-керівників Нафтогазу

Кабінет міністрів України розпорядженням № 48-р від 21 січня поновив Андрія ЛОПУШАНСЬКОГО на посаді першого заступника голови правління Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з 8 жовтня 2007 року.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Водночас Кабінет міністрів розпорядженням № 47-р від 21 січня ввів посаду першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” замість однієї посади його заступника.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своєю постановою № 558 від 27 квітня 2006 року звільнив А.ЛОПУШАНСЬКОГО з посади першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” у зв`язку з переходом на виборну посаду.

А.ЛОПУШАНСЬКИЙ обіймав посаду першого заступника голови правління «Нафтогазу України» з липня 2005 року. Під час парламентських виборів у 2006 році А.ЛОПУШАНСЬКОГО було визнано обраним до Верховної Ради від блоку «Наша Україна» (№70 у списку).