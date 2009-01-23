Тимошенко: "газ Фірташа" вже не "газ Фірташа"

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що "Нафтогаз України" вже сплатив 11 мільярдів кубометрів газу з підземних сховищ. Про це вона сказала в програмі Шустер Live на телеканалі Україна.

"Це газ, який по всім угодам мав належати Україні. Він, на жаль, внаслідок дій попереднього керівництва всякими не дуже чесними контрактами в сховищах України був переданий РосУкрЕнерго по таким цінам, по яким для України газ був в 2006 році та 2007 році", - цитує Українська правда.

Прем’єр зазначила, що "там навіть є газ по 90 доларів".

"Весь цей газ мусив належати Україні, "Нафтогазу", але оборудками його переписали на РосУкрЕнерго", - підкреслила Тимошенко.

За словами прем’єра "Газпром" забрав цей газ у "РосУкрЕнерго" за борги.

"В той же час, під час своєї діяльності "РосУкрЕнерго" заборгував "Газпрому" 1,7 мільярдів доларів. При цьому ця сума заборгованості не пов’язана з зустрічною сумою заборгованості України перед "РосУкрЕнерго" за газ", - сказала вона.

Прем’єр підкреслила, що "це чистий борг РосУкрЕнерго".

"Враховуючи, що на 50 відсотків засновником "РосУкрЕнерго" є "Газпром", то "Газпром" прийняв рішення, що в рахунок цього боргу вони, як засновники компанії, цей газ забирають", - зазначила Тимошенко.

"А враховуючи, що цей газ в сховищах України, враховуючи те, що він накопичувався багато років, і що він накопичувався по значно нижчий ціні, "Газпром" підписав з нами угоду по продажу 11 мільярдів кубометрів цього газу по ціні 153,9 долара", - сказала вона.

"Тому НАК "Нафтогаз" має такий контракт, і ми цей газ будемо найближчим часом вже розмитнювати", - пояснила прем’єр.