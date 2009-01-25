Вбиту у Москві журналістку поховають у Севастополі

У понеділок, 26 січня відспівування і прощання з Анастасією Бабуровою відбудеться в Свято-Володимирському адміральському соборі Севастополя.

Як повідомляє Радіо Свобода, її поховають на Центральному міському кладовищі на 5 кілометрі Балаклавського шосе.

Журналістка російського видання «Новая газета» Анастасія Бабурова, яка 19 січня вдень була поряд із відомим адвокатом-правозахисником Станіславом Маркеловим, коли його вбили в центрі Москви, отримала важке поранення і ввечері померла в Центральній клінічній лікарні російської столиці.

Анастасія Бабурова народилася і тривалий час жила в Севастополі. Тут закінчила школу і вступила до інституту. У 2000 році переїхала до Москви, де співпрацювали з провідними російськими виданнями, останнім часом – із опозиційною «Новой газетой». Вона також була активісткою антинацистських молодіжних організацій.

Президент України Віктор Ющенко висловив співчуття родині загиблої журналістки.

Кримська Асоціація вільних журналістів закликала російську владу знайти виконавців і замовників цього злочину.