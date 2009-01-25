На Майдані Незалежності екологи провели акцію «Руки в крові»

У неділю, 25 січня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти використання натурального хутра та шкіри під назвою "Руки у крові".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського еколого-культурного центру, захід провели волонтери товариств "Iva&СО" та «Руки у крові». На ньому проводився благодійний збір коштів на рекламні плакати з закликом використовувати лише штучне хутро та замінники шкіри.

За словам організаторів акції, її мета - розповісти людям про справжню ціну натурального хутра та шкіри, про життя тварин на фермах та про умови «виробництва» м`яса на бійнях, дати інформацію «без прикрас» про те, за що суспільство платить гроші, купуючи вироби з «тваринної сировини».