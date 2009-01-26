Шахрайки видурили в двох пенсіонерок 13 тисяч гривень

На Житомирщині шахрайки видурили в двох пенсіонерок 13 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, жертвою злочинів стали пенсіонерки з Бердичева та Коростеня.

За словами керівника прес-служби обласної міліції Валерія ФІЛЬО, до Бердичівського міськвідділу звернулась 82-річна мешканка Бердичева із заявою про те, що 23 січня до її будинку зайшли дві невідомі жінки, які назвались працівниками Пенсійного фонду та попросили надати наявні у будинку кошти для перепису номерів банкнот. Після перепису шахрайки, скориставшись необачністю господарки, викрали 8 тис. гривень.

В.ФІЛЬО також повідомив, що жертвою подібного злочину стала й 78-літня жителька Коростеня. Вона сказала, що 22 січня до її квартири зайшли дві жінки та викрали із дивану гаманець з 5 тис. грн.

Керівник прес-служби УМВС зазначив, що загалом в області упродовж минулої доби черговими частинами міліції зареєстровано 20 злочинів, 17 із них вже розкрито.