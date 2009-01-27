З 3 лютого в Україні змінюються телефонні номери екстрених служб

З третього лютого в Україні телефонні номери виклику екстрених служб будуть змінені на тризначні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, згідно з офіційним повідомленням ВАТ «Укртелеком», що надійшло до столичного ГУ МНС, з 3 лютого 2009 року в Україні відбудеться заміна індексу виходу до вузла спецслужб Києва з «0» на «1» та переключення скорочених номерів вузла спецслужб на нову нумерацію. Всі двозначні номери змінюються на тризначні, відповідно номер «01» буде змінено на номер «101».

Також зміняться й інші номери виклику екстрених служб: міліції - з «02» на «102», Швидкої допомоги - з «03» на «103», аварійної служби «Київгазу» - з «04» на «104», а також Довідкової служби з надання телефонних номерів «09» на «109».

З додатковою інформацією про заміну скорочених телефонних номерів екстрених, аварійних, довідково-інформаційних та замовних послуг можна ознайомитись на сайті київської філії ВАТ «Укртелеком» та веб-порталі Київської міської влади.

У зв`язку з цим Головне управління МНС України в м.Києві просить засоби масової інформації сприяти всебічному інформуванню населення про зміни номерів.