У Дніпрі розблокували російські банки (фото)

Сьогодні, 28 березня, у Дніпрі всі раніше заблоковані відділення російських банків тимчасово відкрилися.

Як повідомляє місцеве видання «Інформатор», банки розблокували лише тимчасово. Для того, щоб люди могли забрати свої вклади.

Біля відділення стоять активісти «Національного Корпусу» і роздають перехожим листівки. На них великим шрифтом виділена фраза «Терміново забирайте свої гроші з російських банків, інакше ваші вклади пропадуть разом з ними!».

«Ми дозволяємо людям забрати свої гроші, після чого ми знову будемо щось робити, по відношенню до російських банків, їх не повинно бути в нашій країні», — розповів один з активістів «Національного Корпусу».

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Скільки часу будуть функціонувати банки, невідомо. У даний момент робочі відмивають фарбу з будівлі, а також знімають плакати. Бетонні плити, якими був загороджений вхід, банк сам прибирав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, відділення російського «Сбербанку» в центрі Києва, на вулиці Володимирській, було розблоковано.

Напередодні партія «Національний корпус» поширила заяву, в якій говориться про тимчасове припинення блокування російських банків для того, щоб громадяни України забрали звідти свої заощадження. Після цього вони обіцяють посилити блокаду російських банків.