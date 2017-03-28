Україна направила ноту до МЗС Білорусі через затримання українців на акції протесту в Мінську

Україною до МЗС Білорусі направлено ноту з метою отримання повної та об’єктивної інформації щодо причин і обставин затримання українських громадян. Про це в ефірі Громадського повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією, затримано ще одного громадянина України, який утримується у центрі ізоляцї правопорушників міста Мінськ. Станом на 17 годину рішення щодо притягнення його до відповідальності ще не прийнято», — сказав Кирилич.

Читайте такожУкраїна, Польща і Литва закликали Лукашенка негайно звільнити всіх затриманих на акціях протесту

Зазначається, що до 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня. За словами Кирилича, українцю Терещенку сформульовано звинувачення «за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню».

«Консул відвідає громадянина України, який арештований на 15 діб, встановить умови його утримання», — сказав Василь Кирилич.

Нагадаємо, 25 березня в Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції. Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, відбулися масові затримання учасників акції.