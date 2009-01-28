Погода на 29 січня

29 січня по Україні за прогнозами синоптиків буде хмарна погода. У західних та північних областях пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, в карпатському регіоні помірні, місцями сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 29 січня температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень 2-7° тепла. На решті території очікується невеликий дощ, на півдні вдень помірний дощ; температура протягом доби 0-5° тепла, у південних областях вдень 4-9°, в Криму до 11°. В Україні місцями тумани, подекуди, крім південної частини, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві та столичній області завтра утримається хмарна погода. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Слабкий туман та ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У м. Києві температура протягом доби - близько 0°.