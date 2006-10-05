ВР подолала вето Президента на закон щодо Академії наук

Верховна Рада України подолала вето Президента України до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 362 народних депутати із 436 зареєстрованих у залі.

Закон спрямований "на активізацію діяльності наукових установ і організації академічної науки щодо використання своїх наукових досягнень у народному господарстві" і має сприяти "розвитку їх матеріально-технічної бази та соціально-побутових об’єктів, покращенню соціального статусу наукового працівника".