Затверджено нового голову нацбанку...

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв повідомив про призначення головою центробанку Казахстану Григорія Марченка, досвідченого банківського менеджера, що вже перебував на цій посаді в післякризовий 1999-й рік і, за за загальним визначенням, зарекомендував себе з найкращого боку.

Електронна версія журналу "Економіст" прогнозує, що основним завданням Марченка на цій посаді є забезпечення плавної девальвації національної валюти. Тенге утримується на рівні 120,5 за долар з 2007 року, однак відтоді різке падіння цін на нафту та метал - основні статті казахстанського експорту - зменшили золотовалютні запаси Національного банку Казахстану із 19,9 млрд доларів до 17 млрд. Дається також взнаки 37-відсоткова девальвація російського рубля, внаслідок якої казахстанські експортери втрачають свої конкурентні переваги.

Девальвація тенге є неминучою, і Мінекономіки Казахстану вже натякнув, що упродовж року нацвалюта полегшає на 10 відсотків. Казахстанські урядовці переживають, що здешевіння тенге, як тільки-но воне розпочнеться, вийде з-під контролю і призведе до спекулятивних атак на національну валюту. Ослаблена банківська система, яка цьогоріч має сплатити 14 млрд доларів зовнішніх запозичень, може не витримати удару. Насьогодні держава вже рекапіталізувала за кошт платників податків два найбільших банки, і має намір врятувати ще два.