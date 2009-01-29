Прокуратура зацікавилася ресторанами й готелями на Дніпрі
Земля скінчилася, час ділити воду
Київська транспортна прокуратура подала 11 позовних заяв до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними договорів користування стоянками (причалами) суб’єктами господарювання, які надають свої послуги у сфері громадського харчування та відпочинку в акваторії річки Дніпро, а також звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок водного фонду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, прокуратурою встановлено, що переважна більшість підприємців використовують несамохідні стоянкові судна для розміщення культурно-розважальних комплексів, ресторанів, готелів та офісів без належного оформлення права користування земельними ділянками водного фонду.
Також Київською транспортною прокуратурою буде перевірено, чи законно та ефективно використовують підприємці причали й інші гідротехнічні споруди на Дніпрі.