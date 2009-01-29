Прокуратура зацікавилася ресторанами й готелями на Дніпрі

Київська транспортна прокуратура подала 11 позовних заяв до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними договорів користування стоянками (причалами) суб’єктами господарювання, які надають свої послуги у сфері громадського харчування та відпочинку в акваторії річки Дніпро, а також звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок водного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, прокуратурою встановлено, що переважна більшість підприємців використовують несамохідні стоянкові судна для розміщення культурно-розважальних комплексів, ресторанів, готелів та офісів без належного оформлення права користування земельними ділянками водного фонду.

Також Київською транспортною прокуратурою буде перевірено, чи законно та ефективно використовують підприємці причали й інші гідротехнічні споруди на Дніпрі.