В Україні з початку року померли 144 ув’язнених та засуджених - Луценко

В Україні з початку року померли 144 ув’язнених та засуджених.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час наради з питань реформування діяльності медичних служб установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС), повідомила його прес-секретар Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Основне питання наради - забезпечення незалежності та демілітаризації медичних служб ДКВС як важливої складової забезпечення прав ув’язнених і засуджених на охорону здоров’я", - зазначила вона.

Луценко, говорячи про основні системні проблеми, повідомив, зокрема, що "станом на 30 березня померло 144 ув’язнених та засуджених проти 112 за аналогічний період минулого року, і це при тому, що унаслідок гуманізації кримінального законодавства, виконання закону "Савченко" кількість в’язнів в установах постійно зменшується (за 2016 рік - з 81,4 до 60,6 тис.)".

Також, за даними Луценка, кількість інвалідів в установах становить 1200 осіб, вони потребують особливого медичного нагляду.

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Водночас Луценко заявив, що лише на третину укомплектовано штат відділів медичного забезпечення у 6 міжрегіональних управліннях Міністерства юстиції, які мають щоденно контролювати та своєчасно реагувати на системні порушення в медичній сфері у підпорядкованих установах.

Крім того, підкреслив генпрокурор, державне фінансування потреб медичного забезпечення поточного року, як і останні декілька років, не перевищує 22-23%.

"Катастрофічно не вистачає лікарів та середнього медичного персоналу, укомплектовування посад яких у багатьох установах не перевищує 50-60%", - наголосив Луценко.

Серед іншого Луценко зазначив, що акредитація медичних частин установ, лікарень ДКВС та атестація медичних працівників у більшості випадків не проведена, оскільки "на це не виділяються кошти", медичне обладнання взагалі не оновлюється та є щонайменше на 70% застарілим або не функціонує.

Згідно з повідомленням, Луценко наголосив, що "відділи у межрегіональних управліннях Міністерства юстиції, які опікуються медичним забезпеченням в’язнів, фактично відчувають кадровий "голод", що є свідченням їх неналежного формування за остаточним принципом без визнання пріоритету захисту прав ув’язнених на охорону здоров’я".

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"Європейськими пенітенціарними правилами передбачено, що політика охорони здоров’я в пенітенціарних установах повинна бути невід’ємною частиною національної системи охорони здоров’я; ув’язнені мають право на доступ до медичних послуг, які існують у країні, без дискримінації за ознакою їхнього правового становища", - зазначив генпрокурор.

Він також наголосив, що "передача МОЗ функції надання медичної допомоги ув’язненим повністю узгоджується з чинним законодавством України, зокрема законом "Основи законодавства України про охорону здоров’я". Ці завдання мають виконуватися лікарями незалежно від адміністрації місць позбавлення волі. Медичні працівники не повинні підпорядковуватися керівникам установ, що у повсякденній реальності, як ми знаємо, набуває вкрай негативних наслідків ненадання медичної допомоги".