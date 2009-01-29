На вшанування Героїв Крут відбулася молодіжна смолоскипна хода

В Івано-Франківську на вшанування Героїв Крут відбулася смолоскипна хода і віче пам’яті.

Як передає кореспондент УНІАН, з Вічевого майдану пройшла молодіжна хода зі смолоскипами до Меморіального скверу, де біля Пам’ятного хреста священики відслужили панахиду за загиблими в бою під Крутами 29 січня 1918 року, потім відбулося віче пам’яті.

На будівлях державних установ вивішено державні прапори із чорними стрічками. У школах Івано-Франківська сьогодні пройшли тематичні уроки, присвячені подвигу Героїв Крут.

В обласній філармонії Спілка офіцерів України за участю ветеранів УПА організувала святкування Дня захисника Вітчизни, приуроченого до 91-ї річниці подвигу Героїв Крут. Учасники звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням скасувати День захисника Вітчизни, який відзначається в Україні 23 лютого і який «для багатьох українців ототожнюється з антиукраїнською тоталітарною системою». Натомість вони пропонують щорічно у День пам’яті Героїв Крут 29 січня відзначати День захисника України.

Івано-Франківська обласна організація Спілки офіцерів України пропонує замість 23 лютого відзначати День ветеранів.

Заходи на вшанування Героїв Крут сьогодні також відбулися в усіх райцентрах та містах Прикарпаття.